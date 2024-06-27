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Газа и Ливан под бомбами, Германия бьет тревогу
Израиль ведет бомбардировки на два фронта: в Газе убиты семеро, в Ливане — 20 раненых, Германия предупреждает о рисках тотальной войны
Газа и Ливан под бомбами, Германия бьет тревогу
Фото: AP / Others
27 июня 2024 г.

Израиль в четверг подверг интенсивной бомбардировке квартал Шуджайя в городе Газа, а ночью более 20 человек пострадали в результате авиаударов по югу Ливана.

По предварительным данным корреспондента «Аль-Джазиры», по меньшей мере семь палестинцев были убиты и 40 получили ранения — среди них дети, женщины и пожилые люди.

По словам репортера, во время ударов часть пострадавших укрывались в школе ООН, а другие — пытались покинуть квартал после начала бомбардировки. Из-за сильных бомбардировок спасатели пока не смогли добраться до пострадавших районов.

Шуджайя подверглась бомбардировке в самом начале израильской войны в Газе, в результате район стал одним из самых разрушенных в эксклаве.

Более 20 человек получили ранения в результате ночного израильского удара по югу Ливана.

МИД Германии призвал сограждан покинуть страну на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

«Нынешняя повышенная напряженность в приграничной зоне с Израилем может в любой момент еще больше обостриться», - говорится в сообщении ведомства.

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок, которая также посетила Израиль, предупредила, что любой «просчет» может привести к тотальной войне между Израилем и «Хезболлой».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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