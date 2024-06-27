Евросоюз наращивает санкционное давление на ближайшего партнера России — Беларусь. После начала российско-украинского конфликта Минск также попал под санкции Евросоюза, однако меры были не такими жесткими, как в отношении Москвы. Ряд западных компаний, включая Zara и Coca Cola, ушли с российского рынка, однако остались в Беларуси. В мае вице-премьер страны Роман Головченко заявил, что западные компании продолжают «приходить на белорусский рынок‎»‎, несмотря на все санкционные ограничения.

Беларусь оставалась лазейкой, позволявшей России импортировать западные товары. В частности, через нее РФ получала западные микрочипы, а также предметы роскоши и западные автомобили. Однако теперь Брюссель хочет закрыть этот канал и ужесточить санкции против Минска.

Послы ЕС 26 июня согласовали новый пакет санкций против Беларуси, который «усилит наши [европейские] меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций».

Новые меры включают ограничения на экспорт в Беларусь товаров двойного назначения, таких как чипы, используемые в основных бытовых приборах, а также передовых технологий и военной продукции, уточняет агентство Reuters.

Однако ЕС не стал запрещать экспорт белорусского калия и другой сельскохозяйственной продукции через Европу.

В июле 2023 года Брюссель утвердил санкции против Минска, направленные против авиации и товаров двойного назначения. Однако эти меры не так сильно подорвали торговлю страны с европейским сообществом. После этого, в августе того же года, ЕС ввел дополнительные санкции против Беларуси, которые также коснулись экспорта в Беларусь ряда «особо чувствительных товаров и технологий».

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал к дальнейшему усилению санкций и выстраиванию общеевропейского фронта для борьбы с белорусской лазейкой. По его словам, Минск остается «‎крупнейшей лазейкой России»‎ для обхода санкций.