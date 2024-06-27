Евросоюз поддался давлению аграриев Польши и намерен вновь ввести заградительные пошлины на импорт украинского сахара и яиц. Мера вступит в силу уже 28 июня. На прошлой неделе ЕС уже ввел пошлины в размере €89 за тонну украинского овса, эта мера будет действовать до июня 2025 года. Пока неизвестно, какой будет пошлина на яйца и сахар.

Как отмечает газета Financial Times (FT), Брюссель пытается этой мерой успокоить фермеров, протестовавших по всему блоку против ввоза украинской продукции в страны сообщества. Аграрии опасаются, что более дешевые товары из Украины приведут к обвалу цен в ЕС и снижению прибыли европейских фермеров.

С февраля польские фермеры в знак протеста против открытия границ ЕС украинским товарам блокировали все крупнейшие погранпереходы Польши с Украиной. Власти в Варшаве особо не пытались им помешать, но искали компромиссное решение.

Решение Еврокомиссии ввести пошлины против импорта яиц и сахара из Украины было принято всего через два дня после того, как Брюссель начал переговоры о вступлении Украины в ЕС. Повторное введение пошлин подчеркивает, насколько сложными будут переговоры о вступлении Киева в сообщество.

Украина считается одной из крупнейших сельскохозяйственных держав мира, входит в пятерку главных экспортеров зерновых. Благодаря огромным посевным площадям Украина может производить продукты питания дешевле, чем страны-члены ЕС.

Брюссель согласился отменить все пошлины и квоты на импорт украинских продуктов питания в июне 2022 года, чтобы помочь Киеву оправиться после российского вторжения в феврале того же года. Но уже через несколько месяцев фермеры в Польше, Венгрии, Словакии и других соседних странах начали протесты, жалуясь, что избыток украинского импорта вытесняет их с рынка. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на многие продукты, разрешив их ввоз только для дальнейшего транзита.

Ранее в этом году государства-члены ЕС продлили режим свободной торговли для Украины до 2025 года, но ввели оговорки в ответ на протесты фермеров. Блок намерен вновь ввести пошлины на украинскую птицу, яйца, сахар, овес, кукурузу, мед и крупу (зерновые), если объемы превысят средний уровень, импортированный в 2022 и 2023 годах.