Спикер российского парламента (Государственной думы) Вячеслав Володин раскритиковал слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Володин заявил, что глава СКР «оскорбил народ», назвав Госдуму РФ «государственной дурой».

«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — цитирует слова спикера публикация в телеграм-канале Госдумы.

Речь идет о выступлении Быстрыкина на юридическом форуме в Петербурге, где он изложил свои опасения о «напряженности ситуации» в стране, связанной с мигрантами. Он призвал парламентариев поскорее принять «хорошие законы».

«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <…> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура, извините», — поинтересовался Бастрыкин.