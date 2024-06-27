На портале Сhange.org в конце мая появилась петиция, подписанты которой требуют пожизненного тюремного заключения для убийцы муэдзина Ибрагима Исяняева из поселка Средняя Елюзань.

«16.04.2024 в период с 20 часов до 21 часа, вблизи с. Междуречье Вольского района Саратовской области Хайров Раиль Кямильевич, житель с. Муратовка Павловского района Ульяновской области из корыстных побуждений совершил убийство муэдзина 5-й мечети села Средняя Елюзань Пензенской области Исяняева Ибрагима Кязымовича, ударив его ножом в сердце. Перед этим он совершил в отношении него разбойное нападение, порезав ему руку и душил его, а после убийства — угон его автомобиля Газель, который затем сжег», — сообщают авторы петиции обстоятельства преступления.

«У Исяняева он забрал деньги в сумме 300000 рублей <…> У Исяняева И.К. остались жена и трое дочерей», — продолжается в тексте.

Там же уточняется, что вскоре после обнаружения тела убитого Хайров был арестован возле границы с Украиной.

В тексте также отмечается, что уже судимый прежде за убийство Хайров ранее был освобожден для вступления в ЧВК «Вагнер» и отправки на фронт. Авторы петиции опасаются, что убийца может аналогичным образом избежать наказания и повторить свои злодеяния.

«При всем при этом, ранее судимый за аналогичное убийство бывший вагнеровец Хайров Р.К., также в послужном списке имеющий и другие преступления, надеется вновь уехать в зону СВО и избежать наказания. А затем вернуться на свободу к своему промыслу», — гласит документ.

Авторы призвали приговорить преступника к высшей из возможных мер наказания — пожизненному лишению свободы.

«Родственники, близкие и все добропорядочные жители нашей страны в недоумении… (Они) хотят максимально строгого и справедливого наказания убийце — минимум, пожизненного лишения свободы! Если Хайрову опять все сойдет с рук, это породит волну недовольств россиян, среди которых (в том числе детей) гуляют такие опасные преступники-рецидивисты, которые должны сидеть в тюрьме, где им самое место!», — гласит текст петиции.

В 2008 году Хайрова приговорили к 7 годам за покушение на убийство — он нанес потерпевшему тяжелую черепно-мозговую травму металлическим инструментом. 11 лет спустя — в 2019 году — его осудили на 11 лет и 8 месяцев за расстрел мужчины, чье тело он впоследствии сжег вместе с автомобилем убитого.