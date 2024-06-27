В Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о безопасности между ЕС и Украиной.

Документ, озаглавленный «Общие обязательства по безопасности между Европейским Союзом и Украиной», отличается от аналогичных соглашений с отдельными странами НАТО отсутствием упоминаний о будущем членстве Украины в альянсе.

Ключевым пунктом соглашения стало финансирование Украины из Европейского фонда мира (EPF). «Недавно созданный Фонд помощи Украине в рамках EPF добавляет еще 5 млрд евро на 2024 год для обеспечения дальнейшей военной помощи и подготовки, и дальнейшие сопоставимые ежегодные увеличения могут быть предусмотрены до 2027 года», — говорится в документе.

Высокопоставленный чиновник внешнеполитической службы ЕС отметил, что самый большой успех этого соглашения — это то, что его «вообще удалось согласовать и подписать, несмотря на позицию Венгрии».

Ранее Венгрия выступала против фонда EPF и блокировала помощь Украине, что вызывало критику со стороны европейских чиновников. Однако для подписания данного соглашения было получено единогласное согласие всех государств-членов ЕС.