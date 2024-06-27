Как в Боливии провалилась попытка переворота?

Чем закончилась неудачная попытка военного переворота в Боливии? 26 июня 2024 года группа военнослужащих попыталась свергнуть правительство президента Луиса Арсе. Этот инцидент стал результатом политической напряженности в стране, связанной с экономическими трудностями, внутренними конфликтами и обвинениями в коррупции. По сообщению местных СМИ, мятеж был организован высокопоставленными офицерами, которые планировали захватить ключевые правительственные учреждения в Ла-Пасе. Однако попытка переворота была быстро подавлена силами безопасности, и большинство участников были арестованы. Президент Арсе заявил, что мятеж был поддержан внешними силами, стремящимися дестабилизировать Боливию. Несмотря на провал переворота, политическая ситуация в Боливии остается нестабильной. В стране продолжаются протесты и демонстрации, организованные различными политическими группами и социальными движениями. Международное сообщество выразило обеспокоенность по поводу возможной эскалации насилия и призвало к мирному урегулированию конфликтов. #trtнарусском #боливия #переворот #луисарсе #политика #военныпереворот #мятеж #протесты #дестабилизация #новости #трт #новостимира #shorts Ключевые слова: переворот в Боливии, неудачная попытка переворота, Луис Арсе, политическая ситуация в Боливии, мятеж, протесты в Боливии, дестабилизация, аресты.