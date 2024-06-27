Инициативы по разрешению российско-украинской войны, исключающие Россию, не принесут желаемых результатов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Анкаре.

Комментируя российско-украинскую войну, турецкий лидер вновь подтвердил поддержку Турции территориальной целостности Украины и подчеркнул важность дипломатического разрешения конфликта.

«Мы также придерживаемся мнения, что инициативы, исключающие Россию, не дадут желаемых результатов», — сказал он.

Глава государства также отметил, что массовые убийства Израиля в Газе являются глобальной проблемой. «Прочный мир возможен только через реализацию принципа двух государств. Международное сообщество должно теперь оказать давление [на Израиль]», — отметил глава государства.

Президент Эрдоган отметил, что массовые убийства, которые Израиль продолжает совершать в Газе, угрожают не только региональной стабильности, но и глобальной безопасности. «Ответственные за это варварство в Газе рано или поздно предстанут перед международным правом», — заявил он.

Президент подчеркнул необходимость срочного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в Газу. «Турция продолжит делать все, что в ее силах этом вопросе», — заключил Эрдоган.

Глава Турции приветствовал визит Кариса и его делегации в 100-ю годовщину дипломатических отношений между Турцией и Эстонией, выразив желание укреплять двусторонние отношения и расширять сотрудничество в различных областях, включая торговлю и оборону.

«У нас есть потенциал для продвижения нашего сотрудничества во всех областях. Мы можем еще больше увеличить наш торговый оборот, который достиг 429 млн долларов, и наши взаимные инвестиции», — отметил Эрдоган.

Также была подчеркнута важность сотрудничества в области цифровой трансформации и кибербезопасности. «Эстония занимает важное положение в мире в области цифровой трансформации, цифровых приложений и кибербезопасности», — добавил он.

Эрдоган подтвердил стремление Турции к полноправному членству в Европейском Союзе и выразил надежду на поддержку со стороны Эстонии.