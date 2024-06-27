США присоединились к ряду стран, рекомендующих своим гражданам покинуть Ливан из-за возрастающего риска войны между Израилем и «Хезболлой». Посольство США в Ливане выпустило уведомление, призывающее американцев пересмотреть планы поездок в страну и избегать посещения южного Ливана, приграничных с Сирией районов и лагерей беженцев.

Как известно, министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон пригрозил «отправить Ливан в каменный век» в случае войны, хотя подчеркнул предпочтительность дипломатического решения.

Ранее Нидерланды и Германия также призвали своих граждан покинуть Ливан. По сообщениям ливанской прессы, большинство западных посольств уже изучили побережье для возможной морской эвакуации.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года «Хезболла» и Израиль регулярно обмениваются трансграничными атаками. В середине июня израильский Генштаб сообщил, что одобрил планы наземного вторжения в Ливан.

Это вызвало новые угрозы со стороны лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — группировка опубликовала аэрофотосъемку израильской Хайфы и пообещала суровые шаги. Ряд стран и международных организаций выражали обеспокоенность возможностью эскалации конфликта вплоть до полномасштабной войны.