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США призывают к эвакуации из Ливана
Растущая напряженность между Израилем и «Хезболлой» вызывает опасения полномасштабной войны. Западные страны готовят план эвакуации своих граждан
США призывают к эвакуации из Ливана
Разрушенные дома, которые были уничтожены израильским авиаударом в городе Шебаа, на юге Ливана, рядом с границей с Израилем / Фото: AP / Others
27 июня 2024 г.

США присоединились к ряду стран, рекомендующих своим гражданам покинуть Ливан из-за возрастающего риска войны между Израилем и «Хезболлой». Посольство США в Ливане выпустило уведомление, призывающее американцев пересмотреть планы поездок в страну и избегать посещения южного Ливана, приграничных с Сирией районов и лагерей беженцев.

Как известно, министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон пригрозил «отправить Ливан в каменный век» в случае войны, хотя подчеркнул предпочтительность дипломатического решения.

Ранее Нидерланды и Германия также призвали своих граждан покинуть Ливан. По сообщениям ливанской прессы, большинство западных посольств уже изучили побережье для возможной морской эвакуации.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года «Хезболла» и Израиль регулярно обмениваются трансграничными атаками. В середине июня израильский Генштаб сообщил, что одобрил планы наземного вторжения в Ливан.

Это вызвало новые угрозы со стороны лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы — группировка опубликовала аэрофотосъемку израильской Хайфы и пообещала суровые шаги. Ряд стран и международных организаций выражали обеспокоенность возможностью эскалации конфликта вплоть до полномасштабной войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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