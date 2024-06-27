Ассанж признал себя виновным по одному из 18 пунктов обвинения — в заговоре с целью получения и разглашения информации о национальной обороне. Последние пять лет он провел в одном из самых суровых мест заключения Великобритании — тюрьме строгого режима Белмарш. В случае его экстрадиции из Великобритании в США ему грозило 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.

По условиям сделки прокуроры рекомендовали назначить ему 62 месяца тюрьмы и зачесть срок, который он уже провел в британской тюрьме. «Судя по всему, ваши 62 месяца были справедливыми, разумными и пропорциональными фактическому сроку тюремного заключения. По этим причинам я фактически приговариваю вас к отбытому сроку», — заключила судья, подчеркнув, что разглашенные хакером сведения не привели к жертвам.

После этого Ассанж был освобожден из зала суда, а затем сел на самолет и вылетел в Австралию для воссоединения со своей семьей. Ему не разрешили лететь коммерческими авиалиниями, поэтому власти Австралии выделили частный борт. Стоимость перелета обошлась в 520 тыс. долларов, которые основатель WikiLeaks теперь должен возместить властям.

Чтобы выплатить крупную сумму, его семья объявила благотворительный сбор. «Срочный призыв к пожертвованиям, чтобы покрыть огромный долг за самолет в размере 520 тыс. долларов США… Ему не разрешили лететь коммерческими авиалиниями или маршрутами до Сайпана и далее в Австралию», — сообщила супруга Ассанжа Стелла на своей странице в соцсети X.

Несмотря на то что дело о шпионаже против журналиста официально прекращено, в его отношении действует запрет на посещение США. Точнее, он может приехать, но для этого ему необходимо получить официальное разрешение, говорится на сайте американского Минюста.

Правозащитные организации считают дело против Ассанжа нарушением свободы прессы. В заявлении генерального секретаря Amnesty International Аньес Калламар указано, что после многолетней кампании неустанного преследования основателя WikiLeaks Вашингтон не может говорить о приверженности свободе слова.

«Власти США послали четкий сигнал внутри страны и за рубеж: издатели и журналисты могут оказаться на долгие годы за решеткой по обвинению в шпионаже, если будут использовать секретные материалы для разоблачения нарушений прав человека», — подчеркнула Калламар.

Дело против основателя WikiLeaks

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks, который предназначался для публикации секретной информации, взятой из анонимных источников или при ее утечке. Однако широкую известность ресурс получил в апреле 2010 года после публикации так называемого «Иракского досье», относящегося к военной кампании США в Ираке в 2004-2009 годах.

Всего досье включало порядка 390 тыс. секретных документов, в которых содержатся сведения о систематических военных преступлениях американских солдат против гражданского населения Ирака. В том числе один из резонансных случаев — расстрел журналистов Reuters в Ираке: военные приняли фотоаппарат в руках репортеров за оружие. Также была опубликована запись авиаудара по Багдаду 12 июля 2007 года. Тогда погибли от 12 до 18 человек, в том числе 2 журналиста.

Еще один скандал, связанный с ресурсом, произошел в 2016 году. Сайт опубликовал расшифровку закрытого выступления кандидата в президента Хиллари Клинтон во время ее встречи с представителями банков.

Кроме того, в сеть утекли электронные письма Клинтон, которые она написала, когда работала в должности госсекретаря в 2010-2014 годах. Использование слабозащищенного сервера для работы с подобными документами стало серьезным нарушением правил Госдепартамента. Сама политик позже признавалась, что именно скандальные публикации помешали ей выиграть президентскую гонку.

Спустя еще год представители WikiLeaks обнародовали документы ЦРУ, которые в ведомстве назвали крупнейшей утечкой документов. Материалы свидетельствовали о том, что организация построила систему глобальной слежки, которая передавала информацию через различные устройства, работающие на iOs, Android и Windows.

Победа или поражение?

Освобождение Ассанжа из тюрьмы не говорит о том, что американские власти изменили отношение к обвиняемому, говорит TRT на русском научный руководитель РСМД Андрей Кортунов.

«На протяжении последнего времени шла упорная торговля относительно того, на каких условиях его могут выпустить. В общем, был достигнут компромисс, который однозначно победой самого Ассанжа назвать трудно. Он признал себя виновным, по крайней мере, по одному из пунктов вменяемых ему обвинений. Более того, он формально получил срок», — отмечает эксперт.

Для США самым важным в этой истории стало получить обвинительный приговор за подобное преступление, продолжает аналитик: «Было важно создать прецедент. Это стало предупреждением тем, кто по каким-то причинам готов последовать по стопам Ассанжа. Если бы основатель WikiLeaks продолжал находиться за решеткой, то оставалась бы юридическая неясность. Этим и объясняется их готовность к такому компромиссу».

Джулиан Ассанж имеет огромный ресурс в виде общественной поддержки, говорит TRT на русском доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. «Его деятельность и постоянные преследования сделали из него абсолютного героя. Чем дольше он находился в тюрьме, тем чаще про его историю говорили. Как оказалось, для того, чтобы помнить Ассанжа, не нужны упоминания в известных медиа. Достаточно соцсетей. Так что это феномен, которые США было проще использовать, нежели бороться с ним».

Для действующей власти США этот шаг стал чуть ли не единственным возможным способом подправить собственный имидж, что особенно важно в преддверии выборной кампании, отмечает эксперт. Ассанж вполне мог влиять на общественное мнение, даже находясь за решеткой.

«Мы помним, какое значение сыграло мнение общества, например, в отставке Тони Блэра. И следует признать, что позиция общества остается фактором, которым, как минимум, может воспользоваться оппозиция. В данном случае давление на Ассанжа наносило бы непоправимый вред политическому имиджу и Риши Сунака, и Джо Байдена. А у обоих впереди выборы».