Привязанный к джипу в качестве живого щита палестинец: я истекал кровью два часа

Палестинец, которого израильские военные привязали к джипу в качестве живого щита, рассказал подробности инцидента. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором раненого мужчину показательно провезли на капоте во время рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в субботу. Сообщается, что пресс-служба израильской армии осудила инцидент. Мужехед Азми, палестинский житель Дженина, был ранен в ходе рейда израильской армии. Вместо оказания медицинской помощи, его привязали к капоту военного джипа и использовали как живой щит. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях, вызвав волну возмущения среди палестинцев и международного сообщества. Армия Израиля заявила, что такие действия нарушают протокол и проведет расследование по данному случаю. Инцидент произошел на фоне усиливающегося насилия на Западном берегу, включающего частые рейды израильской армии и нападения на палестинцев. В ответ на это международные правозащитные организации и представители ООН выразили глубокую озабоченность по поводу нарушения прав человека в регионе. #trtнарусском #израиль #палестина #живойщит #дженин #западныйберег #правочеловека #военныедействия #международноесообщество #новости #трт #новостимира