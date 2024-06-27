США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставке Киеву до восьми систем ПВО «Пэтриот». Соглашение, вероятно, предполагает отправку «Пэтриот» сначала из Израиля в США, а затем в Украину.

Информацию об этом изданию Financial Times сообщили пять источников, знакомых с ходом переговоров. Как сообщает издание, на настоящий момент сделка еще не завершена. Подобный шаг будет сигнализировать об изменении подхода Израиля к отношениям с РФ.

В апреле Израиль объявил о начале вывода из эксплуатации своих восьми батарей «Пэтриот», которым более 30 лет, с целью замены их на более современные системы. Однако эти системы пока не были сняты с вооружения из-за опасений, что напряженность с проиранской шиитской группировкой «Хезболла» в Ливане может перерасти в полномасштабную войну, сообщает издание.

В настоящее время Украина располагает по меньшей мере четырьмя системами «Пэтриот», поставленными США и Германией. Киев неоднократно обращался к западным союзникам с просьбой о срочных поставках таких систем для защиты своих городов и жителей от обстрелов. Ранее Россия усилила удары корректируемыми авиабомбами (КАБ) по украинской территории.

В крупнейшей энергетической компании Украины 27 июня сообщили, что недостаток ракет ПВО делает невозможным прикрытие объектов энергосистемы, которые уже отремонтированы или находятся в ремонте.

В связи с растущими потребностями Украины в системах ПВО 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон перенаправит Украине все заказы на ракеты для систем «Пэтриот» и NASAMS.