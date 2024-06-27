В Москве готовятся к визиту президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Этот визит готовится. Мы его ждем и своевременно объявим о сроках этого визита», — цитирует агентство представителя Кремля.

Источник в канцелярии палестинского лидера сообщил «РИА Новости», что Аббас прилетит в Россию 18 августа. Политик планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В октябре 2023 года посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что визит Аббаса в Москву находится на стадии подготовки. Поездка должна была состояться на фоне израильского вторжения в сектор Газа.

Последняя личная встреча президентов Палестины и России состоялась в феврале 2018 года. Стороны обсудили формирование нового международного механизма по ближневосточному мирному процессу и роль России в нем. Аббас тогда заявил, что Палестина не будет сотрудничать по данному вопросу с США. Летом того же года Путин пригласил Аббаса и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху на финал Чемпионата мира по футболу, однако встреча политиков не состоялась.

24 июня в Москве побывал заместитель лидера ХАМАС Муса Абу Марзук. В российской столице он встретился со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым. До этого в конце февраля 2024 года Москва организовала встречу различных палестинских фракций.

С начала обострения конфликта в Газе 7 октября РФ активизировала встречи с представителями палестинских политических движений в попытке играть роль миротворца и посредника в урегулировании конфликта.