Почему тюрки Ирана могут сыграть ключевую роль на выборах президента?

Иран после внезапной гибели президента Эбрахима Раиси выбирает нового главу государства. На голосовании 28 июня ключевую роль могут сыграть иранские граждане тюркского происхождения, которых в стране, по некоторым данным, почти половина. Многие из них выбрали своим кандидатом Масуда Пезешкиана, единственного реформатора среди всех кандидатов в президенты. Масуд Пезешкиан, бывший министр здравоохранения и первый заместитель председателя парламента, известен своей поддержкой реформ и обучением тюркскому языку в школах. Его популярность среди тюркского населения может оказать решающее влияние на исход выборов. Пезешкиан выступает за увеличение явки избирателей и критикует жесткие меры властей, направленные против женщин и протестующих. На этих выборах Пезешкиан столкнется с пятью кандидатами-консерваторами, поддерживаемыми иранским истеблишментом. В стране наблюдается низкая явка избирателей, что связано с недовольством населения и ограничением политического пространства. Ключевые слова: выборы президента Ирана, Масуд Пезешкиан, тюркское население Ирана, реформы в Иране, политическая ситуация в Иране, влияние тюрков на выборы. #trtнарусском #иран #выборы #тюрки #азербайджанцы #пезешкиан #голосование #президент #новости #трт #новостимира #выборыпрезидентаирана #масудпезешкиан #реформывиране #политика #ирана #выборы #новости #трт #новостимира