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Чистки военных рядов в Китае
Высокопоставленные военнослужащие — Ли Шанфу и Вэй Фэнхэ — обвинены в коррупции. В Китае продолжается масштабная чистка в высших военных рангах
Чистки военных рядов в Китае
Ли Шанфу / Фото: Reuters / Others
27 июня 2024 г.

Китайские власти официально подтвердили исключение из Коммунистической партии бывшего министра обороны Ли Шанфу и его предшественника Вэй Фэнхэ по обвинениям в коррупции. Оба были членами Центрального военного совета, возглавляемого Си Цзиньпином.

Согласно расследованию Комиссии по проверке дисциплины и надзору, Ли Шанфу обвиняется в серьезных нарушениях партийной дисциплины, получении крупных взяток и злоупотреблении служебным положением. Вэй Фэнхэ также обвинен в нарушении дисциплины, взяточничестве и «потере лояльности».

Дела обоих переданы в военную прокуратуру, они лишены воинских званий. Эти события являются частью масштабной антикоррупционной кампании в китайских вооруженных силах, начатой Си Цзиньпином в 2012 году.

Чистка затронула высшие эшелоны военного руководства, включая Ракетные войска НОАК. С прошлого лета более десятка высокопоставленных офицеров и руководителей оборонной промышленности были отстранены от должностей.

Эксперты связывают эти действия с усилиями Си Цзиньпина по модернизации армии и укреплению личного контроля над вооруженными силами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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