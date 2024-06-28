Трамп Байдену: он собирается втянуть нас в Третью мировую войну

В Атланте состоялись первые предвыборные дебаты между кандидатами на пост президента США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байденом и Дональдом Трампом. Политики продержались без взаимных оскорблений 20 минут. Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. #trtнарусском #предвыборныедебаты #трампбайден #выборы2024 #внешняяполитика #экономика #здравоохранение #изменениеклимата #третьямироваявойна #новости #трт #новостимира