ПОЛИТИКА
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Трамп Байдену: он собирается втянуть нас в Третью мировую войну
В Атланте состоялись первые предвыборные дебаты между кандидатами на пост президента США от Демократической и Республиканской партий — Джо Байденом и Дональдом Трампом. Политики продержались без взаимных оскорблений 20 минут. Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми президентскими выборами в истории страны. #trtнарусском #предвыборныедебаты #трампбайден #выборы2024 #внешняяполитика #экономика #здравоохранение #изменениеклимата #третьямироваявойна #новости #трт #новостимира
вкупк / Others
28 июня 2024 г.
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