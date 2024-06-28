В Таджикистане хиджаб стал «чуждым национальной культуре»

В Таджикистане на государственном уровне запретили хиджаб. Мусульманский платок теперь считается «подражанием чуждой культуре в одежде». Закон был одобрен верхней палатой парламента Таджикистана, Маджлиси Милли, и вступил в силу 19 июня 2024 года. Введение этого запрета стало частью более широкой кампании по продвижению «национальных культурных ценностей» и борьбе с экстремизмом. Женщины в Таджикистане сталкиваются с серьезным выбором между соблюдением своих религиозных убеждений и соблюдением новых законов. Международные правозащитные организации выразили обеспокоенность по поводу этого запрета, утверждая, что он нарушает права человека и дискриминирует мусульманское население страны, которое составляет более 98%. В ответ на эти меры по всему Таджикистану прошли акции протеста, в которых приняли участие как женщины, так и мужчины. Участники протестов требуют отмены запрета и обеспечения свободы вероисповедания. Однако правительство Таджикистана утверждает, что данный шаг направлен на укрепление национальной идентичности и предотвращение влияния чуждых культур. #trtнарусском #таджикистан #запретнахиджаб #хиджаб2024 #исламскаяодеждазапрет #культурныеценности #подражаниечуждойкультуре #правочеловека #религиозныеограничения #новости #трт #новостимира Ключевые слова: таджикистан запрет на хиджаб, таджикистан хиджаб 2024, таджикистан исламская одежда запрет, таджикистан культурные ценности, таджикистан хиджаб подражание чуждой культуре, права человека таджикистан, религиозные ограничения таджикистан.