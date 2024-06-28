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Демократы в панике: Байден провалил дебаты
Выступление президента Байдена на дебатах с Трампом вызвало сомнения в его способности продолжать кампанию. Теперь демократы еще сильнее задумываются о замене кандидата менее чем за четыре месяца до выборов
Демократы в панике: Байден провалил дебаты
Фото: Reuters / Others
28 июня 2024 г.

Президент США Джо Байден надеялся придать новый импульс своей кампании по переизбранию, согласившись на дебаты почти за два месяца до официального выдвижения своей кандидатуры. Вместо этого его неуверенное и неразборчивое выступление в четверг вечером вызвало волну паники среди демократов и возобновило дискуссию о том, должен ли он вообще выдвигать свою кандидатуру.

В течение 90 минут хриплый Байден с трудом произносил свои реплики и парировал острые, хотя и крайне спорные высказывания бывшего президента Дональда Трампа, что вызвало сомнения в способности действующего президента вести энергичную и конкурентоспособную кампанию за четыре месяца до выборов. Вместо того чтобы развеять опасения по поводу своего возраста, 81-летний Байден сделал его центральной темой обсуждений.

Демократы, которые месяцами защищали президента от критики, начали обмениваться лихорадочными звонками и сообщениями вскоре после начала дебатов, когда стало ясно, что Байден не в лучшей форме. Некоторые, практически в отчаянии, выражали шок в социальных сетях, в то время как другие частным образом обсуждали, не слишком ли поздно убедить президента уступить место более молодому кандидату.

«Байдену предстоит столкнуться с нарастающими призывами уйти в сторону», — сказал опытный стратег-демократ, который до сих пор публично поддерживал Байдена. У Джо был большой кредит симпатии среди демократов. Он иссяк».

Группа демократов из Палаты представителей сообщила, что они смотрели дебаты вместе, и один из них, пожелавший остаться анонимным, признал, что это была «катастрофа» для Байдена. Он сказал, что группа обсуждает необходимость нового кандидата в президенты. Марк Буэлл, известный спонсор Байдена, заявил после дебатов, что президент должен серьезно подумать о том, является ли он достойным кандидатом. «Есть ли у нас время выдвинуть кого-то другого?» - сказал Буэлл.

Цель Байдена в участии в предвыборных дебатах раньше, чем когда-либо в истории президентских выборов, заключалась в том, чтобы позиционировать выборную гонку как выбор между ним и Трампом, который, по его мнению, уничтожил бы американскую демократию, если бы снова получил президентскую власть. Вместо этого Байден покинул студию CNN в Атланте, столкнувшись с сомнениями о себе и своих способностях, которые будут иметь резонанс в течение нескольких дней, если не дольше.

78-летний Трамп, казалось, без труда прошел через дебаты, выдавая одну ложь за другой без эффективного опровержения. Он выглядел уверенным, избегая чрезмерно властной манеры, которая навредила ему во время первых дебатов с Байденом в 2020 году.

Байден большую часть времени находился в обороне и либо не использовал заготовленные для него кампанией предвыборные реплики, либо бормотал их мимоходом так, что они едва доходили до слушателей. Общаясь с журналистами после дебатов, Байден указал, что боролся с простудой. «У меня болит горло, — сказал он. Но он выразил удовлетворение своим выступлением. — Я думаю, мы хорошо справились». На вопрос об опасениях демократов по поводу его выступления и призывах рассмотреть возможность выхода из гонки он ответил: «Нет. Трудно вести дебаты с лжецом».

Советники Байдена давно отвергали любые спекуляции о его выходе из гонки, даже несмотря на то, что он отстает от Трампа в ключевых штатах. Одной из причин, по которой они выступали за ранние дебаты, было желание дать понять общественности, что это два варианта выбора, и никто другой не будет выдвинут.

«Друзья, факты таковы, что если бы Джо Байден собирался отойти в сторону, он сделал бы это давным-давно», — сказала главный представитель вице-президента США Симона Сандерс. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отмахнулся от разговоров о смене кандидатов: «Я никогда не отвернусь от президента Байдена».

Однако это не остановило спекуляции. «Ребята, демократы должны выдвинуть кого-то другого - пока не стало слишком поздно», — написал в социальных сетях Эндрю Янг, принимавший участие в праймериз Демократической партии в 2020 году, добавив хэштег #заменитьДжо.

Предполагаемые шансы Байдена на победу в выдвижении резко упали в течение нескольких часов на сайте PredictIt.org. Его шансы стать кандидатом от партии упали до 60 процентов, снизившись на 26 процентов. Ни один действующий президент не выходил из гонки так поздно в избирательном цикле, и не было единого мнения о том, что произойдет, если бы он это сделал.

В четверг вечером демократы воображали сценарии, в которых партийные старейшины, такие как сенатор Чак Шумер, бывший спикер Нэнси Пелоси и представитель Джеймс Э. Клайберн, вмешаются и поговорят с Байденом. Не было никаких признаков того, что кто-либо из них согласится это сделать. Другие демократы опасались, что уже слишком поздно, отметив, что Байден — гордый, упрямый человек, который давно настаивает на том, что он лучше всех подготовлен для победы над Трампом.

Проблема Байдена заключается в том, что следующие дебаты запланированы только на 10 сентября, что означает, что у него нет очевидной возможности восстановиться в течение нескольких месяцев. Таким образом, вместо того чтобы перезапустить кампанию в пользу Байдена, как предполагалось, команда президента закончила вечер, зная, что задачей следующих нескольких дней, если не недель, будет сдерживание ущерба и объединение партии вокруг их осажденного лидера.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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