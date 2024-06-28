Президент США Джо Байден надеялся придать новый импульс своей кампании по переизбранию, согласившись на дебаты почти за два месяца до официального выдвижения своей кандидатуры. Вместо этого его неуверенное и неразборчивое выступление в четверг вечером вызвало волну паники среди демократов и возобновило дискуссию о том, должен ли он вообще выдвигать свою кандидатуру.

В течение 90 минут хриплый Байден с трудом произносил свои реплики и парировал острые, хотя и крайне спорные высказывания бывшего президента Дональда Трампа, что вызвало сомнения в способности действующего президента вести энергичную и конкурентоспособную кампанию за четыре месяца до выборов. Вместо того чтобы развеять опасения по поводу своего возраста, 81-летний Байден сделал его центральной темой обсуждений.

Демократы, которые месяцами защищали президента от критики, начали обмениваться лихорадочными звонками и сообщениями вскоре после начала дебатов, когда стало ясно, что Байден не в лучшей форме. Некоторые, практически в отчаянии, выражали шок в социальных сетях, в то время как другие частным образом обсуждали, не слишком ли поздно убедить президента уступить место более молодому кандидату.

«Байдену предстоит столкнуться с нарастающими призывами уйти в сторону», — сказал опытный стратег-демократ, который до сих пор публично поддерживал Байдена. У Джо был большой кредит симпатии среди демократов. Он иссяк».

Группа демократов из Палаты представителей сообщила, что они смотрели дебаты вместе, и один из них, пожелавший остаться анонимным, признал, что это была «катастрофа» для Байдена. Он сказал, что группа обсуждает необходимость нового кандидата в президенты. Марк Буэлл, известный спонсор Байдена, заявил после дебатов, что президент должен серьезно подумать о том, является ли он достойным кандидатом. «Есть ли у нас время выдвинуть кого-то другого?» - сказал Буэлл.

Цель Байдена в участии в предвыборных дебатах раньше, чем когда-либо в истории президентских выборов, заключалась в том, чтобы позиционировать выборную гонку как выбор между ним и Трампом, который, по его мнению, уничтожил бы американскую демократию, если бы снова получил президентскую власть. Вместо этого Байден покинул студию CNN в Атланте, столкнувшись с сомнениями о себе и своих способностях, которые будут иметь резонанс в течение нескольких дней, если не дольше.

78-летний Трамп, казалось, без труда прошел через дебаты, выдавая одну ложь за другой без эффективного опровержения. Он выглядел уверенным, избегая чрезмерно властной манеры, которая навредила ему во время первых дебатов с Байденом в 2020 году.

Байден большую часть времени находился в обороне и либо не использовал заготовленные для него кампанией предвыборные реплики, либо бормотал их мимоходом так, что они едва доходили до слушателей. Общаясь с журналистами после дебатов, Байден указал, что боролся с простудой. «У меня болит горло, — сказал он. Но он выразил удовлетворение своим выступлением. — Я думаю, мы хорошо справились». На вопрос об опасениях демократов по поводу его выступления и призывах рассмотреть возможность выхода из гонки он ответил: «Нет. Трудно вести дебаты с лжецом».

Советники Байдена давно отвергали любые спекуляции о его выходе из гонки, даже несмотря на то, что он отстает от Трампа в ключевых штатах. Одной из причин, по которой они выступали за ранние дебаты, было желание дать понять общественности, что это два варианта выбора, и никто другой не будет выдвинут.

«Друзья, факты таковы, что если бы Джо Байден собирался отойти в сторону, он сделал бы это давным-давно», — сказала главный представитель вице-президента США Симона Сандерс. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отмахнулся от разговоров о смене кандидатов: «Я никогда не отвернусь от президента Байдена».

Однако это не остановило спекуляции. «Ребята, демократы должны выдвинуть кого-то другого - пока не стало слишком поздно», — написал в социальных сетях Эндрю Янг, принимавший участие в праймериз Демократической партии в 2020 году, добавив хэштег #заменитьДжо.

Предполагаемые шансы Байдена на победу в выдвижении резко упали в течение нескольких часов на сайте PredictIt.org. Его шансы стать кандидатом от партии упали до 60 процентов, снизившись на 26 процентов. Ни один действующий президент не выходил из гонки так поздно в избирательном цикле, и не было единого мнения о том, что произойдет, если бы он это сделал.

В четверг вечером демократы воображали сценарии, в которых партийные старейшины, такие как сенатор Чак Шумер, бывший спикер Нэнси Пелоси и представитель Джеймс Э. Клайберн, вмешаются и поговорят с Байденом. Не было никаких признаков того, что кто-либо из них согласится это сделать. Другие демократы опасались, что уже слишком поздно, отметив, что Байден — гордый, упрямый человек, который давно настаивает на том, что он лучше всех подготовлен для победы над Трампом.

Проблема Байдена заключается в том, что следующие дебаты запланированы только на 10 сентября, что означает, что у него нет очевидной возможности восстановиться в течение нескольких месяцев. Таким образом, вместо того чтобы перезапустить кампанию в пользу Байдена, как предполагалось, команда президента закончила вечер, зная, что задачей следующих нескольких дней, если не недель, будет сдерживание ущерба и объединение партии вокруг их осажденного лидера.