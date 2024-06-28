В пятницу утром беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области РФ, сообщил губернатор региона Максим Егоров. В результате атаки возникло небольшое возгорание, которое было локализовано силами регионального управления МЧС России и пожарной охраны нефтебазы.

Для тушения пожара было задействовано 11 пожарных расчетов. Жертв нет. До ближайшего населенного пункта три километра, и в случае необходимости будет проведена эвакуация жителей, о чем также написал губернатор в своем телеграм-канале.

20 июня беспилотник атаковал Платоновскую нефтебазу в Тамбовской области, вызвав пожар в одном из резервуаров.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о трех сбитых беспилотниках, а через полчаса добавил информацию об еще двух уничтоженных дронах. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о девяти сбитых беспилотниках над Починковским районом, которые атаковали военный объект. Он не уточнил, какой именно объект был атакован, но подтвердил, что никто не пострадал.

Минобороны России отчиталось о 25 сбитых беспилотниках над пятью регионами: 12 дронов были сбиты над Брянской областью, девять — над Смоленской, два — над Курской областью и по одному над Воронежской и Ростовской областями.