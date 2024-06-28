27 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в правительстве и администрации президента. Государственное информационное агентство БелТА привело его слова о необходимости повышения эффективности и сокращения бюрократии.

«Страна должна получить хорошее правительство, проводные ремни от президента до правительства через администрацию», – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что новые назначения касаются «в основном молодых людей, которые уже имели опыт работы с вопросами, входящими в их нынешнюю компетенцию».

Новым главой администрации президента стал бывший посол в России Дмитрий Крутой. Также были назначены новый первый заместитель главы администрации президента, министр иностранных дел, вице-премьер, министр сельского хозяйства и министр промышленности.

Все назначенные находятся под международными санкциями. США и ряд других стран Запада не признают Александра Лукашенко легитимным главой государства после выборов 2020 года. Эти выборы вызвали массовые протесты, которые сопровождались уличными столкновениями, арестами и гибелью нескольких человек.

Лукашенко и его окружение отвергают обвинения в нарушениях прав человека и фальсификациях на выборах.