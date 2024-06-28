ПОЛИТИКА
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Израильская полиция жестко разогнала религиозных евреев
Десятки религиозных евреев перекрыли движение транспорта на шоссе недалеко от Бней-Брака в южном направлении в знак протеста против призыва на срочную службу в армию.Накануне Верховный суд Израиля обязал начать призыв студентов иешив (учебных заведений для ультраортодоксальных иудеев). Служба в армии обязательна для израильтян, достигших 18 лет, но ультраортодоксы всегда были освобождены от призыва. #trtнарусском #израиль #полиция #религиозныеевреи #протест #бнейбрак #срочнаяслужба #армия #ультраортодоксы #верховныйсуд #призывстудентов #новости #трт #новостимира
Израильская полиция жестко разогнала религиозных евреев / Others
28 июня 2024 г.
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