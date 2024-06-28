Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в стране состоится предстоящей осенью. Это заявление он сделал 27 июня на церемонии награждения работников СМИ, сообщает пресс-служба Акорды.

«Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату», – сказал Токаев, подчеркнув важность активного участия СМИ в обсуждении проекта.

Президент неоднократно говорил о необходимости проведения референдума по этому вопросу, в том числе в июне 2019 года и сентябре 2023 года.

Руководство Казахстана уже несколько лет высказывается в пользу строительства АЭС, хотя этот вопрос продолжает вызывать ожесточенные дискуссии.

В прошлом году Министерство энергетики заявило, что станция, в случае положительного решения, будет построена на территории села Улкен Жамбылского района Алматинской области. Однако поставщик технологий для АЭС пока не выбран.

Рассматриваются технологии шести мировых поставщиков: российские (Росатом), американские (NuScale), американо-японские (GE-Hitachi), корейские (KHNP), китайские (CNNC) и французские (EDF).