Европейские дипломаты и официальные лица, пожелавшие остаться анонимными, выразили разочарование и тревогу по поводу первых предвыборных дебатов в США, особенно касательно выступления действующего президента Джо Байдена, пишет Politico.

«На международном уровне это не самый лучший образ США», – заявил один из европейских дипломатов. Другой собеседник издания назвал обсуждение внешней политики Вашингтона на прошедшем мероприятии поверхностным: «Байден не может изложить свою позицию, а Трамп ее преувеличивает», – отметил он.

Еще один источник обвинил Трампа в «чудовищной лжи», но подчеркнул, что в Европе «по крайней мере поняли, что он говорит».

«Возможно, мы являемся свидетелями поворотного момента для Байдена», – добавил дипломат.

Некоторые официальные лица отметили, что 78-летний Трамп выглядел более энергичным и говорил увереннее, чем 81-летний Байден.

«Ни для кого не секрет, что Байден стар, и он демонстрирует свой возраст», – сказал европейский чиновник.

Президент США Джо Байден отверг опасения относительно своего неудачного выступления на дебатах. Отвечая на вопрос о призывах некоторых демократов выйти из президентской гонки, Байден заявил, что не беспокоится по этому поводу: «Я думаю, мы хорошо справились», – сказал он, добавив, что во время дебатов чувствовал себя плохо и у него болело горло.

Дебаты состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте. Согласно результатам опроса телеканала, 67% зрителей присудили победу Трампу, а 33% – Байдену. Представители и спонсоры Демократической партии назвали выступление Байдена невыразительным и задумались о замене кандидата на предстоящих президентских выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Хотя Демократическая и Республиканская партии еще не выдвинули официальных кандидатов, ожидается, что Байден и Трамп станут главными претендентами на пост. Опросы показывают, что 82% избирателей считают Байдена слишком старым, а 59% назвали Трампа слишком опасным.