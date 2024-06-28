Украина не стремится затягивать войну на долгие годы, поскольку каждый день боев уносит десятки жизней солдат и мирных жителей. Потому Киев хочет представить план урегулирования российско-украинского конфликта в течение ближайших месяцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас не так много времени, потому что гибнет много людей. Поэтому мы не хотим, чтобы война продолжалась долгие годы. Мы хотим подготовить этот план как можно скорее», — подчеркнул Зеленский.

При этом разрабатываемый план будет основываться на разработках первого мирного саммита в Швейцарии, то есть на базе ранее высказанной «‎формулы мира»‎ Зеленского. Она, в частности, отвергает какие-либо территориальные уступки России и требует восстановить целостность Украины в границах 1991 года, то есть включая не только восточные области, но и Крым. Москва категорически не согласна уступать оккупированные ей регионы и пересматривать их статус.

Зеленский также уточнил, что Киев разрабатывает мирный план ко второму «мирному саммиту», не уточняя, где и когда пройдет это мероприятие. Ранее МИД Швейцарии допускал, что встреча пройдет в Саудовской Аравии, поскольку эта страна поддерживает тесные связи как с Украиной, так и с Россией.

В феврале этого года Зеленский заявил, что за два года конфликта было убито не менее 31 тыс. украинских военнослужащих. Глава Минобороны РФ Сергей Белоусов заявил, что только в мае текущего года Украина потеряла более 35 тыс. бойцов. В целом же Москва оценивает потери своего противника в 440 тыс. солдат. Киев не подтверждает эту цифру. Между тем, потери России, по подсчетам НАТО, в мае превышали 1000 солдат каждый день. То есть суммарно за май РФ потеряла более 30 тыс. военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин назвал саммит в Швейцарии «хитростью», цель которой — «отвлечь всех от проблем и подменить понятия в украинском кризисе». 14 июня Путин представил условия Москвы для переговоров по урегулированию конфликта, в частности, он потребовал от Украины уступить территорию всех четырех областей, на которые претендует РФ: Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской. Киев назвал заявление российского президента ультиматумом, а канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что эта речь даже не заслуживает внимания европейских политиков.