Так называемый «‎теневой парламент‎» России, состоящий из бывших депутатов Госдумы и Мосгордумы, призвал НАТО поддержать кампанию террора на территории РФ. Оппозиционеры предлагают кампанию точечных убийств российских политиков и просят Запад снять для Украины ограничения на атаки внутри России.

Более шестидесяти политиков-эмигрантов, которые когда-то работали в Госдуме РФ, встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению президента Владимира Путина. Оппозиционная группа, называющая себя «‎‎Конгрессом народных депутатов», утверждает, что смена строя в России возможно только силовыми методами. Группа выступает за насильственное сопротивление и утверждает, что для Запада это «больше не вариант, а просто обязанность».

Негласный лидер группы, экс-депутат Илья Пономарев, бежавший в Украину, заявил, что достаточно всего лишь 5000 бойцов, чтобы захватить власть в РФ. Он отметил, что намерен оказывать давление на лидеров НАТО, чтобы они разрешили кампанию террора против окружения президента Владимира Путина и свергли российское правительство. Слова Пономарева приводит газета The Times.

Стратегия Пономарева, известная как «План победы», требует от западных стран расширять санкции против ближайшего окружения Путина, а также предоставить больше оружия Украине и снять все красные линии для совершения атак по российской территории.

Начать Пономарев и его соратники планируют с объявления всех государственных чиновников РФ «комбатантами». Кроме того, в эту категорию он предлагает включить «бизнесменов, которые производят оружие, пропагандистов поджигателей войны». Целенаправленное убийство таких людей на территории РФ в этом случае будет законным, поскольку они также будут считаться организаторами войны.

Ранее его группа взяла на себя ответственность за убийства военного блогера Владлена Татарского и журналистки Дарьи Дугиной, а также организовывала вылазки в Белгородской и Брянской областях. Москва объявила группировку «‎Легион Свободная Россия» ‎террористической организацией.