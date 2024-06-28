Группа республиканцев во главе с председателем комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майком Роджерсом обратилась к администрации Байдена с официальным требованием закрыть пирс у берегов Газы.

«Я настоятельно призываю администрацию немедленно прекратить эту неудачную операцию, пока не произошла дальнейшая катастрофа, и рассмотреть альтернативные способы доставки гуманитарной помощи по суше и воздуху», — написал Роджерс в письме советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену.

Роджерс давно выступает против причала и в прошлом призывал его демонтировать. Комитет по вооруженным силам, который возглавляет республиканец, считается главным надзорным органом над расходами Пентагона. Официальные запросы от его председателя традиционно требуют ответа от должностных лиц Минобороны США.

Вашингтон возвел искусственный причал у берегов Газы для отправки помощи морем, поскольку не смогли добиться от Израиля открытия большего количества КПП для доставки помощи по земле. За неполный месяц работы пирс простаивал более трех недель из-за высоких волн в Восточном Средиземноморье.

Республиканцы назвали операцию с пирсом «‎‎неэффективной, рискованной и пустой тратой денег». Стоимость проекта превысила $230 млн, при этом до сих пор пирс проработал всего одну неделю.

Впервые о проекте плавучего причала президент Байден объявил в марте, в качестве ответа на угрозу голода в Газе. Проект запустили для доставки продовольствия и других предметов помощи жителям эксклава. Израиль разрешил военным США управлять пирсом до конца июля, но на этой неделе представитель американского Агентства по международному развитию (USAID) заявил, что администрация может попытаться продлить проект как минимум еще на месяц.

Однако республиканцы не видят в этом смысла.

«По состоянию на 19 июня JLOTS [аббревиатура для проекта пирса — прим. ТРТ на русском] функционировал всего около 10 дней, через него в Газу поступило только 3415 метрических тонн помощи», — написал Роджерс.

По данным американских военных, по состоянию на вторник через причал было доставлено 8332 поддона с помощью. Но около 84% из них находились на побережье Газы в районе сортировки в ожидании, пока агентства ООН заберут их для распределения.