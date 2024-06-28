Международный уголовный суд (МУС) отложил рассмотрение вопроса о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях, совершенных во время операции в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post.

Решение об отсрочке было принято после того, как Великобритания 10 июня, воспользовавшись правом «друга суда», подала заявление с замечаниями относительно юрисдикции МУС по делу Израиля. Суд разрешил другим странам подавать аналогичные заявления до 12 июля 2024 года, хотя подчеркнул, что это не является открытым призывом.

По информации издания, весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы из-за необходимости рассмотрения замечаний Великобритании и возможных аналогичных заявлений от других стран. Данные замечания будут изучены членами палаты предварительного производства МУС. При этом обсуждение может быть публичным, хотя обычно процедуры по выдаче ордеров на арест остаются секретными, чтобы не предупредить подозреваемых.

О требовании прокурора МУС Карима Хана выдать ордера на арест Нетаньяху и Галанта стало известно 20 мая. В тот же день МУС запросил ордера на арест трех лидеров движения ХАМАС — Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании. Будет ли выдача ордеров на их арест также отложена, пока не ясно.

Израиль, США и другие союзники Израиля выступают против юрисдикции МУС в отношении Нетаньяху и Галанта. Президент США Джо Байден назвал вмешательство МУС в отношении Израиля «возмутительным». Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС.