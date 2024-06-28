Вышедший из эксплуатации российский спутник разрушился на более чем 180 фрагментов космического мусора. Разрушение произошло на орбите МКС, вынудив американских астронавтов на космической станции укрываться примерно на час, сообщает агентство Reuters.

По данным издания, разрушился российский спутник наблюдения Земли «РЕСУРС-П1», который Роскосмос объявил «‎мертвым»‎ в 2022 году и вывел из эксплуатации. Подробностей о причинах разрушения пока не было.

Космическое командование США, отслеживающее орбиту полета обломков, заявило, что непосредственной угрозы другим спутникам и МКС больше нет.

Крупные события, связанные с образованием мусора на орбите, редки, но вызывают все большую озабоченность. Космическое пространство заполнено сотней спутников, жизненно важных для повседневной жизни на Земле. Они обеспечивают широкополосный интернет, связь, основные навигационные услуги, а также метеонаблюдения. Однако все отслужившие свое спутники никак не утилизируются: по сути, они остаются на орбите и превращаются в космический мусор, поскольку их обратная доставка на Землю пока никак не предусмотрена и обошлась бы в астрономические суммы.

Разрушение российского спутника произошло на высоте примерно 355 км на низкой околоземной орбите — на этой высоте работают тысячи малых и больших спутников, включая обширную сеть Starlink компании SpaceX и китайскую станцию, на которой находятся три китайских астронавта.

«Из-за низкой орбиты этого облака мусора мы оцениваем, что пройдет несколько недель или месяцев, прежде чем опасность минует», — говорится в заявлении космической лаборатории LeoLabs, отслеживающей космический мусор.

На орбите уже накопилось более 25 тыс. фрагментов космического мусора размером более 10 см. Это вызывает опасения, что может возникнуть эффект Кесслера — когда скопления спутников с мусором могут создать подобие пояса астероидов и экспоненциально увеличить риски столкновений.

У России пока нет методов борьбы с космическим мусором, но есть экспериментальные способы устранять свои спутники. Так, в 2021 году РФ поразила один из своих вышедших из эксплуатации спутников ракетой наземного базирования, запущенной с ракетного полигона Плесецк. Этот шаг только увеличил количество мелкого космического мусора на орбите и вызвал резкую критику со стороны США.