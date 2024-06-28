Европейские банки инвестируют миллиарды в компании, которые поставляют оружие Израилю. Среди них крупнейшим донором Тель-Авива стал французский банк BNP Paribas. Об этом пишет газета L'Humanité, получившая статистику от американского управления по контролю за деятельностью финансовых рынков (SEC).

5 марта SEC обнародовала подробности сбора средств, проведенного израильским правительством. По данным регулятора, в рамках своей первой финансовой операции с начала вторжения в Газу Израиль смог выпустить облигации на сумму $8 млрд при поддержке четырех учреждений, в равной степени ответственных за управление выпуском ценных бумаг: инвестиционных банков Goldman Sachs и Bank of America Securities, немецкого Deutsche Bank и французского BNP Paribas.

По ее подсчетам, французский банк за первые пять месяцев израильского вторжения в Газу выделил Израилю более $2 млрд на покупку облигаций со сроком погашения вплоть до 2054 года. Остальные участники сделки также вложили по $2 млрд.

В середине июня издание FairFin сообщило, что 20 крупнейших европейских банков, включая Deutsche Bank и Santander, а также Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) вложились в сделки по продаже вооружений Тель-Авиву. По данным издания, в сделках участвовали шесть крупнейших мировых оружейных компаний — Boeing, General Dynamics, Leonardo, Lockheed Martin, RTX и Rolls-Royce. В докладе указывается, что только кредиты Израилю на покупку вооружений превышают $38 млрд, а инвестиции в акционерный капитал и облигации доводят общую сумму до более чем $62 млрд.

Французский BNP Paribas стал крупнейшим инвестором израильских сделок с оружием. Банк с 2019 года предоставил оружейным компаниям кредиты на сумму $6 млрд для поставок вооружений Израилю.

При этом крупнейшим акционером BNP Paribas стало правительство Бельгии, которое остается одним из главных акционеров банка.

«Доказательства военных преступлений и преступлений против человечности Израиля накапливаются, но компании по производству оружия и их финансисты упорно смотрят в другую сторону, и столь необходимое эмбарго на поставки оружия продолжает терпеть неудачу», — отмечается в докладе.