Евросоюз на саммите лидеров в Брюсселе 27 июня постановил временно заморозить вступление Грузии в ЕС. Причиной стал закон об «‎иностранных агентах»‎, который правящая партия «‎Грузинская мечта»‎ приняла 3 июня, несмотря на многотысячные протесты и вето президента страны Саломе Зурабишвили.

На саммите лидеры ЕС выразили беспокойство по поводу последних событий в Грузии. Текущий политический курс ставит под угрозу путь Тбилиси в ЕС и фактически ведет «де-факто к остановке процесса вступления», отмечается в заявлении лидеров сообщества.

Грузия получила статус кандидата в ЕС в конце 2023 года, Грузия стремилась к этому с 1991 года, с момента обретения независимости.

Главы государств и правительств Евросоюза назвали новый закон об иноагентах примером «‎вызывающего беспокойство разворота грузинского правительства»‎, а также называют законопроект «шагом назад по отношению к рекомендациям Комиссии ЕС для получения статуса кандидата на вступление в ЕС». Лидеры ЕС потребовали от властей Грузии положить конец растущим запугиваниям, угрозам и физическим нападениям на представителей гражданского общества, деятелей политического руководства, гражданских активистов и журналистов.

Кроме того, в декларации отмечается: Тбилиси обязался уважать ценности и принципы, на которых был основан ЕС, когда подал заявку на вступление в сообщество. Также лидеры Евросоюза призвали обеспечить справедливость на парламентских выборах в Грузии этой осенью.

Закон об «‎иностранных агентах»‎ вызвал резкую реакцию стран Запада. США ввели санкции против грузинских чиновников, ответственных за принятие законопроекта. Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что закон, по сути, положил конец европейской мечте Грузии и стал самым серьезным препятствием на пути вступления страны в Евросоюз.

Грузинские СМИ и неправительственные организации заявили, что не намерены соблюдать спорный законопроект, который обязывает всех, получающих иностранное финансирование, отчитываться об этом и ставить плашку «‎иностранного агента»‎.