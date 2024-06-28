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Фон дер Ляйен остается, Боррель уходит
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуры руководителей блока
Фон дер Ляйен остается, Боррель уходит
Photo: Reuters / Reuters
28 июня 2024 г.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили кандидатуры руководителей блока. Урсула фон дер Ляйен останется председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта заменит Шарля Мишеля на посту главы Евросовета. Новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сменив Жозепа Борреля.

«Мы должны продолжать работать вместе, чтобы Европа была эффективным глобальным партнером, обеспечивающим свободу, безопасность и процветание наших граждан», – написала Каллас в твиттере.

Кандидатуры руководителей ЕС теперь должен утвердить Европарламент нового созыва. На выборах в Европарламент больше всего голосов набрали «Европейская народная партия», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и либеральная фракция «Обновляя Европу».

Урсула фон дер Ляйен, представляющая Европейскую народную партию, поблагодарила лидеров стран ЕС за поддержку: «Я рада разделить этот момент с моими друзьями Антониу Коштой и Каей Каллас».

Первая сессия Европарламента нового созыва пройдет в Страсбурге с 16 по 19 июля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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