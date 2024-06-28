Председатель партии «‎Национальное объединение» (RN) ‎Марин Ле Пен 27 июня поставила под сомнение статус президента Эммануэля Макрона в качестве главнокомандующего французской армией.

По текущим законам Франции, именно президент считается главной фигурой в военной иерархии страны и принимает решения о военной стратегии. Однако Ле Пен не согласна с этой системой: по ее мнению, именно премьер-министр, а не президент должен «дергать за ниточки», когда дело доходит до принятия военных решений.

Конституция Франции гласит, что «президент республики — глава вооруженных сил, председатель в советах и высших комитетах национальной обороны». Однако в документе также говорится, что «премьер-министр отвечает за национальную оборону». Именно за этот пункт держится Ле Пен, утверждая, что премьер должен получить больше полномочий в военной сфере.

За три дня до знаковых выборов в законодательные органы Франции лидер ультраправых подняла неудобный вопрос о том, кто будет отвечать за вооруженные силы, если ее партия придет к власти. Вероятность такого исхода как никогда высока: по последним опросам, партия Ле Пен наберет на выборах более 36% голосов, в то время как партия Макрона — менее 20%.

Досрочные парламентские выборы приведут к установлению в стране двоевластия, когда президент и премьер принадлежат, по сути, к враждующим партиям. Политологи гадают, как именно Макрон и ультраправый кандидат в премьеры от RN Джордан Барделла будут делить власть.

Ле Пен предположила, что Барделла, которому всего 28 лет, возьмет на себя не толькро премьерские функции, но также будет отвечать за некоторые решения, касающиеся обороны и вооруженных сил Франции. Вопрос имеет значение не только для внутренней аудитории в стране, у него будут глобальные последствия, поскольку Франция обладает ядерным оружием, страна входит в альянс НАТО, а французские войска и военнослужащие развернуты во многих зонах конфликтов по всему миру.

В последний раз, когда у Франции были президент и премьер-министр от разных партий, они в целом соглашались по стратегическим вопросам обороны и внешней политики. Но на этот раз концепция разделения власти, известная во Франции как «сожительство», может быть совсем другой, учитывая враждебность между ультраправыми и ультралевыми политиками. В теории это может привести к тому, что премьер может блокировать оборонные решения Макрона — от отправки оружия Украине до увеличения расходов на НАТО.