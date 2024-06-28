Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса и назначении внеочередных выборов в парламент на 1 сентября.

В четверг, 20 июня, на очередном заседании правления правящей партии «Ени Азербайджан» было принято единогласное решение о выдвижении инициативы со стороны депутатов Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии обратиться к президенту Азербайджана с предложением о роспуске законодательного органа.

«Во имя интересов государства Милли Меджлис должен выступить с инициативой роспуска парламента и проведения выборов раньше запланированного срока», — подчеркнул руководитель Центрального аппарата партии «Ени Азербайджан» Таир Будагов.

Согласно Конституции Азербайджана, право роспуска парламента и назначения выборов принадлежит президенту. Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Действующий созыв был сформирован по итогам внеочередных выборов 9 февраля 2020 года.