Израиль опроверг отчет ООН о голоде в Газе

Представитель правительства Израиля заявил, что «голод в секторе Газа необоснован». Таким образом, он опроверг данные недавнего отчета о фазовой классификации интегрированной продовольственной безопасности (IPC), в котором говорится, что 96% населения Газы сталкивается с острой нехваткой продовольствия. В отчете ООН утверждается, что почти все жители Газы испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в неотложной гуманитарной помощи. ООН и другие международные организации неоднократно призывали Израиль к ослаблению блокады и разрешению доставки гуманитарной помощи. Тем не менее, израильские официальные лица заявляют, что информация о голоде преувеличена и используется в политических целях. Ситуация в Газе остается крайне тяжелой, с постоянными перебоями в поставках еды, воды и медикаментов. Многие семьи вынуждены жить в условиях крайней нищеты и отсутствия доступа к основным жизненным ресурсам. Международные организации продолжают выражать обеспокоенность и призывают к немедленным действиям для предотвращения гуманитарной катастрофы. #trtнарусском #голодвгазе #отчетоон #израильопроверг #продовольственнаябезопасность #кризисвгазе #недостатокпродовольствия #остраянехватка #продовольственнаяпомощь #новости #трт #новостимира Ключевые слова: голод в газе, отчет оон по голоду в газе, израиль опроверг отчет оон, продовольственная безопасность газа, кризис в газе, недостаток продовольствия в газе, острая нехватка продовольствия газа, продовольственная помощь газа.