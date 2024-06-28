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Президент Эрдоган: Нет никаких препятствий для улучшения отношений с Сирией
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нет никаких препятствий для улучшения отношений между Турцией и Сирией
Президент Эрдоган: Нет никаких препятствий для улучшения отношений с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
28 июня 2024 г.

Для улучшения отношений с Сирией нет никаких препятствий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Турция не стремится вмешиваться во внутренние дела этой страны.

Турецкий лидер напомнил о прошлом сотрудничестве с сирийским президентом Башаром Асадом, отметив, что такие отношения возможны и в будущем. Президент подчеркнул, что сирийский народ является братским для турок и выразил готовность к восстановлению тесных связей, как это было ранее.

Президент также выразил соболезнования семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в результате недавнего теракта в Дагестане.

Кроме того, Эрдоган затронул вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности и цифровой экспертизы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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