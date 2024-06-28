Как сборная Турции танцевала в раздевалке после победы над Чехией на Евро-2024

Сборная Турции по футболу станцевала в раздевалке после победы над Чехией со счетом 2:1 в третьем матче группового этапа Евро-2024. Матч прошел 26 июня на стадионе «Фолькспарк» в Гамбурге. Эта победа позволила Турции выйти в плей-офф турнира, где их следующий матч состоится 2 июля против Австрии. Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире участвуют 24 команды, которые были разделены на шесть групп по четыре команды. Матчи проходят на десяти стадионах в разных городах Германии, включая Берлин, Мюнхен, Дортмунд и Гамбург. Первые два места из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места, проходят в стадию 1/8 финала. На данный момент фаворитами турнира считаются такие команды, как Франция, Португалия и Германия. Турция, показав отличные результаты на групповом этапе, готова к новым вызовам и стремится достичь успеха в плей-офф. #евро2024 #сборнаятурции #победанадчехией #плейофф #футбол #турцияпротивавстрии #групповаястадия #стадионыгермании Ключевые слова: евро-2024, сборная турции, победа над чехией, плей-офф, футбол, турция против австрии, групповая стадия, стадионы германии.