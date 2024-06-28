Байден обвинил Трампа в том, что у него мораль бездомного кота

Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп встретились на первых предвыборных дебатах 2024 года в Атланте. Дебаты начались спокойно, но быстро перешли в обмен острыми заявлениями. Байден обвинил Трампа в том, что у него "мораль бездомного кота", и напомнил о скандале с участием Трампа и порнозвезды во время беременности его жены. Эти дебаты вызвали бурную реакцию в социальных сетях, и пользователи активно разбирают на цитаты выступления обоих кандидатов. Дебаты прошли на фоне напряженной предвыборной кампании, в которой оба кандидата стремятся привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей. Байден акцентировал внимание на необходимости международного сотрудничества и дипломатии, в то время как Трамп выступил с жесткой критикой текущей администрации, обвинив Байдена в провалах внутренней и внешней политики. Эти дебаты являются ключевым моментом предвыборной кампании 2024 года, и многие наблюдатели считают, что они могут значительно повлиять на исход выборов, которые состоятся 5 ноября. #trtнарусском #предвыборныедебаты #трампбайден #выборы2024 #обвинения #скандал #политика #президентскиевыборы #сша #предвыборнаягонка #выборы #выборывсша #новости #трт #новостимира Ключевые слова: предвыборные дебаты, трамп байден, выборы 2024, обвинения, скандал, политика, президентские выборы США.