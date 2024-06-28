В пятницу израильские войска усилили вторжение в два северных и южных района сектора Газа, а палестинские медики сообщили, что в результате танкового обстрела в Рафахе погибли по меньшей мере 11 человек.

Жители и представители ХАМАС сообщили, что танки продвинулись дальше на запад, в район Шакоуш в Рафахе, заставив тысячи перемещенных лиц покинуть палаточные лагеря и направиться на север, в близлежащий Хан-Юнус.

С 7 мая танки продвинулись в нескольких районах Рафаха, и войска по-прежнему контролируют всю линию границы с Египтом и КПП «Рафах» - единственные ворота для населения Газы во внешний мир.

Один из жителей сообщил журналистам, что некоторые бульдозеры в районе Шакоуш насыпают песок, чтобы израильские танки могли расположиться позади.

«Некоторые семьи живут в районе рейда и сейчас находятся в осаде оккупационных сил», - сказал он агентству Reuters.

«Ситуация там очень опасная, и многие семьи уезжают в сторону Хан-Юнуса, даже из района Маваси, поскольку там стало небезопасно», - сказал мужчина, который за ночь перебрался на север.

За более чем восемь месяцев после начала военных действий Израиля в Газе, вооруженные формирования ХАМАС и «Исламского джихада» продолжают совершать атаки на израильские войска в районах, которые, по словам армии, были взяты под контроль несколько месяцев назад.

Усилия арабских посредников и США до сих пор не привели к заключению соглашения о прекращении огня.

ХАМАС заявляет, что любое соглашение должно положить конец войне и привести к полному выводу израильских войск из Газы.

Израиль же утверждает что согласится лишь на временные перерывы в боевых действиях, конечной целью которых указывается «полная победа над ХАМАС».

В результате израильского наступления, по данным Министерства здравоохранения Газы, погибло более 37 тыс. человек, а большая часть эксклава лежит в руинах.