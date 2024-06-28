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Шри-Ланка требует у РФ компенсацию
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за убитых на войне в Украине иностранных наемников.
Шри-Ланка требует у РФ компенсацию
Фото: AP / AP
28 июня 2024 г.

Шри-Ланка запросила у России компенсацию за погибших и раненых наемников, участвовавших в войне против Украины. В сообщении на сайте шри-ланкийского МИД говорится, что вопрос выплат семьям 17 погибших и раненых был поднят на переговорах в Москве во время визита делегации Шри-Ланки во главе с министром иностранных дел Таракой Баласурией.

Шри-Ланкийская делегация встретилась с замглавы МИД России Андреем Руденко и замминистра обороны Александром Фоминым. На переговорах обсуждалась выплата компенсаций семьям погибших и раненых, досрочное расторжение контрактов завербованных наемников и выплата вознаграждений. Количество раненых в сообщении не уточняется.

МИД России не предоставил подробностей переговоров. В сообщении российского ведомства говорится, что на встрече обсуждались «актуальные вопросы российско-ланкийской повестки дня». Российские государственные СМИ о ней не сообщали.

Ранее МИД Шри-Ланки заявлял, что многих ланкийцев вербовали на войну обманом, обещая высокие зарплаты, работу в тылу и гражданство. В конце прошлого года ланкийские власти пресекли деятельность агентства, вербовавшего граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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