Экс-дипломат США Хала Рхаррит: Израиль совершает геноцид в Газе при участии США

Израиль совершает геноцид в секторе Газа при соучастии США. Об этом в интервью TRT World рассказала бывший дипломат США Хала Рхаррит. После 18 лет работы в Госдепартаменте Рхаррит стала первым американским дипломатом, ушедшим из администрации Байдена и осудившим войну Израиля в Газе. За ней последовали многочисленные чиновники Госдепартамента, принявшие участие в движении гражданского неповиновения, невиданного со времен войны во Вьетнаме. Хала Рхаррит рассказала, что внешняя политика президента Байдена катастрофична как для палестинцев, так и для израильтян. Она подрывает доверие к США, способствует массовым убийствам мирных жителей и нарушает американские законы. Она подчеркнула, что политики от обеих партий получают «пожертвования на предвыборную кампанию» от военной промышленности и произраильских лоббистских групп. #израиль #геноцидвгазе #сшасоучастие #халархаррит #дипломатсша #гуманитарныйкризис #внешняясполитикасша #нарушениеправчеловека Ключевые слова: израиль геноцид в газе, сша соучастие в геноциде в газе, хала рхаррит о геноциде в газе, дипломат сша увольнение из-за газы, газа гуманитарный кризис, внешняя политика сша израиль, нарушение прав человека в газе.