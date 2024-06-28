Министр обороны России приказал чиновникам подготовить «ответ» на полеты американских беспилотников над Черным морем. Об этом в пятницу заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ отметили «возросшую интенсивность» полетов американских беспилотников над Черным морем, заявив, что они «ведут разведку и наводку на высокоточное оружие, поставляемое западными странами украинским военным для нанесения ударов по российским объектам».

«Это свидетельствует об усилении вовлеченности США и других стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима», - говорится в заявлении.

Там же отметили, что «такие полеты значительно повышают вероятность инцидентов с участием российских военных самолетов, что увеличивает риск прямой конфронтации между альянсом и Российской Федерацией».

«Члены НАТО будут нести ответственность за это», - добавили в министерстве.

В заявлении также говорится, что Андрей Белоусов поручил Генштабу «подготовить предложения по мерам оперативного реагирования на провокации».

14 марта 2023 года истребитель Су-27 ВВС России перехватил и повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего тот упал в Черное море. Этот инцидент стал первым прямым столкновением между российскими и американскими войсками со времен холодной войны.

После инцидента США заявили, что два российских самолета Су-27 сбросили топливо на MQ-9, который выполнял обычную миссию наблюдения над Черным морем в международном воздушном пространстве.

В Минобороны РФ заявили тогда, что американский беспилотник летел вблизи российской границы и вторгся в зону, которая была объявлена российскими властями запрещенной для полетов.

Сегодняшнее заявление Минобороны последовало за атакой ВСУ на Севастополь на прошлой неделе с использованием ракет ATACMS американского производства. В результате авиаударов, по данным российских властей, погибли четыре человека и около 150 получили ранения.

В России заявили, что США непосредственно причастны к атаке, и предупредили о необходимости принять ответные меры.