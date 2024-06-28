Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал отменить действующий в РФ мораторий на смертную казнь.

«Я сторонник смертной казни. Будет очень гуманно, когда маньяк убил 70–100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания», — сказал Бастрыкин в пятницу на Международном молодежном юридическом форуме.

В качестве аргумента он привел сравнение с нормами уголовного права СССР, где «за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех лиц могла быть назначена смертная казнь».

Он посетовал затем, что «вот эти 15 обвиняемых в теракте получат максимум пожизненное лишение свободы». Речь идет о людях, которым российское следствие вменяет совершение кровавого нападения на московский концертный «Крокус Сити Холл» в Москве в конце марта.

Тогда в результате расстрела, совершенной вооруженной группой в масках, погибли не менее 145 человек (включая шестерых детей) и 551 человек был ранен.

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин говорил, что возврат смертной казни невозможен при действующей Конституции. Аналогичным образом комментировал ситуацию и российский сенатор Андрей Клишас, отметив необходимость внесения изменений в главный закон страны.