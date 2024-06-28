Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп поборолись за голоса избирателей в ходе дебатов, организованных телеканалом CNN. Нынешние прения имели несколько особенностей. Они начались за четыре месяца до начала выборов — раньше, чем когда-либо в избирательной истории США. На площадку не пропустили представителей СМИ и общественности. Ну и самое главное — впервые в спорах участвовали бывший и действующий президенты.

Основными темами повестки стали экономика, международная и внутренняя политика, миграция и аборты. При этом Байден сразу же начал запинаться, его голос заметно дрожал и был осипшим. С трибуны действующий американский лидер убеждал, что сейчас в стране все хорошо, а при Трампе было плохо. Экономика на подъеме и будет еще лучше благодаря намерению демократов повысить налоги для американцев с высокими доходами.

Республиканец, напротив, утверждал, что в годы его правления Америка имела «величайшую экономику в истории страны». Этого, по его словам, удалось добиться с помощью снижения налогов и сокращения государственного регулирования. Политика демократов и Байдена лично разрушили его достижения и превратили США в «страну третьего мира».

Кандидаты в президенты не пришли к согласию и по теме права женщин на аборты. «Идея о том, что политики будут принимать решения о здоровье женщин — смешна», — аргументировал Байден. Трамп парировал, что если политики не будут вмешиваться, то врачи смогут «лишить жизни ребенка на девятом месяце и даже после рождения».

Особенное внимание политики уделили войне в Украине. Бывший американский президент обвинял нынешнего в слабости, неоправданной расточительности в помощи Киеву и в итоге возложил на него ответственность за российско-украинский конфликт. «Я добьюсь окончания этой войны еще в роли избранного президента, до инаугурации», — объявил Трамп, не пояснив, как именно он собирается это сделать. А потом и вовсе сказал, что это Байден поощрил Путина вторгнуться в Украину.

Подобные громкие заявления республиканец делал и раньше, не последовало неожиданного ответа и со стороны Байдена. «Я никогда в жизни не слышал столько чуши», — сказал Байден после ответа Трампа, когда ему предоставили слово.

Отдельно ведущие заострили внимание на теме возраста кандидатов. Нынешнему президенту Джо Байдену 81 год, а его сопернику — 78. И вот как это прокомментировал Дональд Трамп: «Я прошел два когнитивных теста на отлично. А он вообще ничего такого не делал. Думаю, он бы и на первые несколько вопросов не смог ответить. Я был бы рад, если бы он был хорошим президентом. Меня бы здесь вообще не было. Байден настолько плохой президент, что я должен сделать Америку снова великой».

В конечном итоге Байден назвал Трампа «лузером», а Трамп Байдена «слабаком».

Лучший из худших

После дебатов телеканал CNN провел опрос среди зрителей. 67% посчитали, что Трамп победил своего политического противника. Демократа поддержали 33% респондентов, следует из результатов опроса организатора мероприятия. Больше половины опрошенных заявили об отсутствии уверенности в способности Байдена руководить страной. Аналогичного мнения в отношении Трампа придерживаются 44%.

Выступление Байдена раскритиковали не только СМИ, но и однопартийцы. Издание Politico сообщило, что некоторые демократы в панике начали обсуждать возможность замены президента другим кандидатом. Представителю предвыборного штаба Сету Шустеру даже пришлось выступить с официальным обращением: Джо Байден не выходит из кампании.

Для многих избирателей было ожидаемо, что Байден может проявить себя не с лучшей стороны в ходе дебатов, отмечает в разговоре с TRT на русском руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Виктория Журавлева.

«Мы все наблюдали Байдена, и ни для кого не сюрприз, что он периодически зависает, оговаривается. Он такой и есть в реальности. Было бы странно ожидать, что перед нами на дебатах предстанет другой человек. Однако, как мне кажется, он еще достаточно трезво мыслит. Его идеи здравые и логически правильно оформлены. В этом смысле он выглядел вполне неплохо», — отмечает эксперт.

Трамп в свою очередь пытался вести себя более сдержанно, хотя то и дело срывался на эмоции и бравировал непроверенными фактами. Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Анастасия Бунина в разговоре с TRT на русском предположила, что попытка вести себя спокойно — часть стратегии бизнесмена.

«Трамп вышел как будто бы победителем из этих дебатов. Он показал, что все еще дееспособный, не запинается, не забывает слова и не сбивается. Он очень активно говорил о проблеме миграции и прошлых достижениях. Экс-президент старался отстраниться от своего прошлого неудачного опыта и сфокусироваться на положительных результатах своей работы. Примечательно, у обоих кандидатов не было особой программы. То есть они оба сказали, что продолжат делать то, что уже делали».

Общее впечатление от дебатов получилось достаточно тяжелое, вместе с тем подчеркивает Журавлева. «Они стали отражением того, что происходит сегодня с США и их политической системой. Она в глубоком кризисе и не может ничего предложить своему обществу. Все, на что она способна сейчас, — представить им одного сильно пожилого человека, которому давно бы сидеть в гамаке на даче. И второго, чуть-чуть помоложе, но совершенно неквалифицированного, популистского и радикального».

Главная проблема в том, что избирателю не предлагают ничего нового и в условиях радикализации такая система практически не способна справляться со своими задачами, продолжает эксперт. Примечательно, что упор в их споре был сделан на то, кто из них хуже, что выглядит скорее печально — это голосование за лучшего из худших.