Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) приняла решение исключить Турцию из «серого списка» спустя 3 года после включения. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек прокомментировал это решение в социальных сетях.

«Мы сумели», — написал Шимшек на Х из Сингапура, куда он прибыл для встречи с потенциальными инвесторами.

FATF оценивает соответствие мировых экономик требованиям борьбы с финансовыми преступлениями. Группа поместила Турцию в так называемый серый список в 2021 году.

Президент FATF Раджа Кумар заявил, что Турция предприняла за эти три года «существенные шаги».

Практически одновременно с исключением из серого списка Турции туда вошли Монако и Венесуэла.

Более 200 стран мира обязались соблюдать рекомендации ФАТФ. Турция присоединилась к группе в 1991 году.