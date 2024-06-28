В Татарстане напечатали коттеджный поселок на 3D-принтере

В Зеленодольском районе Татарстана завершено строительство коттеджного поселка, где каждый дом построен с использованием 3D-принтера. Эти дома, спроектированные и напечатанные на месте, являются не только экономически эффективными, но и экологически чистыми. Технология 3D-печати позволяет сократить отходы строительных материалов и ускорить процесс строительства, позволяя жилье за более короткий срок. Этот проект является первым в своем роде в России и привлекает внимание к возможностям 3D-печати в строительстве. Дома, построенные с использованием этой технологии, могут служить дольше и требуют меньшего количества ремонта по сравнению с традиционными строениями. Каждый дом в этом поселке оборудован современными инженерными системами, обеспечивающими комфортное проживание. В мире 3D-печать уже активно используется в строительстве доступного жилья. Например, компания ICON в Техасе строит крупнейший в мире поселок из 3D-печатных домов, который будет включать более 100 домов, предназначенных для устойчивого и энергоэффективного проживания. В других странах также реализуются подобные проекты, направленные на решение проблем нехватки жилья и экологических вызовов. #trtнарусском #3dпечать #дом #3dдом #3dпринтер #экология #россия #коттеджныйпоселок #татарстан #зеленодольскийрайон #строительство #инновации #новости #трт #новостимира Ключевые слова: 3D-печать, коттеджный поселок, Татарстан, Зеленодольский район, экологичное строительство, инновации в строительстве.