Президент США Джо Байден остался доволен своим выступлением на дебатах против экс-президента Трампа в четверг, несмотря на громко звучащие опасения среди его однопартийцев по поводу его выступления.

После дебатов президент и первая леди Джилл Байден зашли в Waffle House в Атланте, где ответил на несколько вопросов репортеров.

«Я думаю, мы хорошо справились», - сказал Байден.

Его просили прокомментировать призывы некоторых демократов выбыть из гонки, а также спросили, нет ли у него опасений насчет последствий его выступления на дебатах.

«Нет. Трудно вести дебаты с лжецом. (Газета) New York Times отметила, что он солгал 26 раз», - сказал он, отметив лишь, что у него болит горло.

Некоторые из однопартийцев Байдена отметили, что провальные, по их мнению, дебаты ставят вопрос о целесообразности замены кандидата на президентский пост к августовскому съезду Демократической партии.

Голос президента часто был хриплым, что Белый дом позже объяснил простудой. Временами Байден терялся в ходе дискуссии или не мог четко сформулировать свою мысль.

По результатам опроса, проведенного CNN среди наблюдателей за дебатами, 67 % опрошенных сказали, что Трамп победил в дебатах, по сравнению с 33 %, отдавших предпочтение Байдену.

Вице-президент Камала Харрис защищала выступление Байдена на дебатах во время интервью в четверг вечером, хотя и признала, что он «медленно начал».

«Да, начало было медленным, но финиш был сильным», - добавила она.