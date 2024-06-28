В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возобновит производство ракет наземного базирования малой и средней дальности, способных переносить ядерный заряд. Он увязал это с тем, что, по его мнению, США намерены развернуть в Европе и Азии такое же оружие.

Соединенные Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД) 1987 года с Россией в 2019 году, заявив, что Москва нарушает соглашение. Кремль тогда отверг это обвинение.

После этого Россия ввела мораторий на разработку ракет, ранее запрещенных договором РСМД.

«Известно, что США не только производят эти ракетные комплексы, но и уже привезли их в Европу на учения в Данию», - заявил Путин на заседании Совбеза РФ.

«Объявлено, что они находятся на Филиппинах», - добавил он.

Путин заявил, что это вынуждает Россию принять ответные меры.

«Нам нужно начать производство этих ударных систем, и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать», - сказал российский президент.

В четверг агентство ТАСС сообщило, что российский ракетный крейсер «Варяг» провел учения в Средиземном море.

В ходе учений отрабатывалось имитация столкновения с кораблем противника и подводными лодками.