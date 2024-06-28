ПОЛИТИКА
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Чем заняться в Анталье, если вам надоело лежать на пляже?
Анталья — удивительное место, где, помимо великолепных отелей «все включено», можно найти природные красоты, потрясающие музеи, архитектурные шедевры разных эпох и многое другое. Предлагаем вам топ-5 главных достопримечательностей этого средиземноморского города. #trtнарусском #анталья #достопримечательности #путешествие #пляж #калеичи #старыйгород #дюденскиеводопады #аспендос #археологическиймузей #канатнаядорога #турция #трт #путешествие #топ5
кеиу / Others
28 июня 2024 г.
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