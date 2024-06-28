Пассажир сошедшего с рельсов поезда в России: окна не получалось разбить

Пассажир, переживший крушение поезда, рассказал о первых минутах после аварии, отмечая, что окна вагонов не удавалось разбить, чтобы выбраться наружу. 26 июня на железнодорожном перегоне в Коми произошла трагедия: девять вагонов пассажирского поезда Воркута–Новороссийск сошли с рельсов. Авария, по предварительным данным, произошла из-за «подмыва полотна в результате обильных осадков». В результате крушения погибли три человека и около 50 получили ранения. Очевидцы и пассажиры описывают ужасные моменты после крушения: крики, паника и попытки выбраться из поврежденных вагонов. Спасательные работы велись непрерывно, чтобы помочь пострадавшим и эвакуировать их в безопасное место. Медицинские службы оперативно прибыли на место происшествия и оказывали необходимую помощь раненым. Это крушение привлекло внимание к проблемам безопасности на железных дорогах России, особенно в условиях экстремальных погодных явлений. Специалисты и власти обсуждают возможные меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. #trtнарусском #россия #поезд #жд #рельсы #пассажир #комиавария #авария #крушениепоезда #воркутановороссийск #железнодорожнаяавария #подмывполотна #обильныеосадки #пострадавшие #коми #новости #трт #новостимира Ключевые слова: крушение поезда в коми, воркута–новороссийск, железнодорожная авария, подмыв полотна, обильные осадки, пострадавшие.