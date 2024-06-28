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Скоропостижно скончался экс-посол Беларуси в Германии
О смерти белорусского дипломата сообщили в МИД Беларуси. Обстоятельства смерти не называются
Скоропостижно скончался экс-посол Беларуси в Германии
Денис Сидоренко / Фото: МИД Беларуси / Others
28 июня 2024 г.

Бывший посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко скоропостижно скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщило правительство Беларуси.

Сидоренко, работавший в Германии с 2016 года, был отозван со своего поста в Берлине в начале этого года Александром Лукашенко и не получил новой должности.

Белорусское издание «Наша Нива» сообщило, что Сидоренко упал и разбился насмерть с многоэтажки в столице страны Минске 23 июня.

Издание со ссылкой на неназванный источник сообщило, что бывший посол «постоянно проходил полиграф [проверку на детекторе лжи] и допросы».

В заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном в среду в Facebook, говорится, что кончина Сидоренко стала «большой потерей для дипломатической семьи Беларуси».

В министерстве Сидоренко охарактеризовали как «талантливого и ответственного дипломата, профессионала и патриота, снискавшего заслуженный авторитет и уважение коллег и партнеров как в Республике Беларусь, так и далеко за ее пределами».

Официальной информации о причинах смерти не поступало. У Сидоренко остались две дочери.

В ноябре 2022 года в возрасте 64 лет скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей — от сердечного приступа, как сообщали белорусские СМИ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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